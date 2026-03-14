Çorum'da Kaza: Sürücü Yaralandı

ÇORUM'da, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazanın şiddetiyle otomobilin lastiğinin yerinden koptu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alaca ilçesi Elicek Deresi mevkiisinde meydana geldi. Çorum yönünden Alaca ilçe istikametine gitmekte olan Adem H. (28) idaresindeki 48 UT 938 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan lastik yerinden koparken, sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.