Danıştay'dan ÖTV Kararı - Son Dakika
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Danıştay'dan ÖTV Kararı

18.07.2026 12:31
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Danıştay, traktör ve ATV arasındaki farkları teknik inceleme ile belirleyecek.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, araç satışı yapan bayileri ve ÖTV uygulamalarını ilgilendiren önemli bir karar verdi. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, traktör sınıfında değerlendirilip ÖTV'siz satılan araçlarla ilgili davalarda mahkemeler, araçların traktör mü yoksa ATV mi olduğuna teknik inceleme ve bilirkişi raporlarıyla karar verecek. Bu karar, İstanbul ve Bursa Bölge İdare Mahkemeleri arasında aynı konuda farklı kararlar verilmesi üzerine görüş ayrılığını gidermek amacıyla alındı. Karar, vergi ve ceza işlemlerinin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesinde teknik incelemenin esas alınacağını gösteriyor.

Tip onay belgelerinde traktör olarak yer alan araçların, sonradan yapılan değerlendirmelerde ATV niteliğinde olduğu tespit edilince vergi ve ceza işlemleri düzenlenmişti. Danıştay, mahkemelerin bu tür uyuşmazlıklarda öncelikle araçların gümrük tarife istatistik pozisyonunu teknik olarak belirlemesi, Tarife Cetveli İzahnamesi ve Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları'nı dikkate alması ve gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırması gerektiğine hükmetti. Türkiye'de traktörler için ÖTV uygulanmazken, ATV'lerde yüzde 25 oranında ÖTV bulunuyor. Karar, benzer davalarda izlenecek hukuki yola açıklık getirmesi bakımından önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Danıştay'dan ÖTV Kararı - Son Dakika

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