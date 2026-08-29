Delhi-NCR'de Eski Araç Değişim Programına Yoğun İlgi

Yeni Delhi: Parivartan programının başlatılmasından bir ay içinde, Delhi-NCR'de yaklaşık 1.500 kamyon ve otobüs sahibi, eski ve yüksek emisyonlu ticari araçlarını değiştirmek için hükümetin sunduğu avantajlardan yararlanmak üzere kayıt yaptırdı. Bu ilgi üzerine Karayolu Taşımacılığı ve Otoyol Bakanlığı (MoRTH), program kapsamında Ekim ortasına kadar 25.000 kayıt hedefliyor.

Parivartan (Hava Kirliliğini ve Emisyonları Azaltmak için Araç Varlıklarının Hızlandırılmış Yenilenmesi ve Teşvik Edilmesi Programı), Delhi-NCR'deki BS-IV ve daha eski standartlardaki kamyon ve otobüslerin daha temiz BS-VI veya elektrikli araçlarla değiştirilmesini hızlandırmayı amaçlıyor. Program, Delhi, Haryana, Rajasthan ve Uttar Pradesh'te araç kaynaklı kirliliği azaltmak ve filoları modernize etmek için tasarlandı.

MoRTH Sekreteri V. Umashankar Cuma günü yaptığı açıklamada, Parivartan'ın etkisinin önümüzdeki yıl Ekim ayında, ince partikül madde (PM2.5 ve PM10) seviyelerinin önemli ölçüde artmaya başladığı dönemde görüleceğini söyledi. Umashankar, "Bu, Delhi-NCR'de yıllardır süren kirliliği azaltmak için yapılan bir değişimin ilk adımı. Birden fazla hükümet kurumu ve araç üreticisinin dahil olması nedeniyle karmaşık bir program. Yararlanıcıların kapı kapı dolaşmaması için tek portal oluşturuldu. Programı bir üst seviyeye taşımaya hazırız. Ekim ayına kadar 25.000 kayıt hedefliyoruz" dedi.

Şu ana kadar UP ve Rajasthan'da programa gösterilen ilgi hükümetin beklentilerinin altında kalırken, Delhi (850 araç) ve Haryana (450 araç) en yüksek kayıt sayısına ulaştı. Delhi-NCR'deki 24 ilçede iki lakh kamyon ve 31.840 otobüs dahil yaklaşık 2,31 lakh aracın programa uygun olduğu belirtiliyor. Bakanlığa göre, eski kamyon ve otobüsler toplam araç filosunun yalnızca yüzde üçünü oluşturmasına rağmen, bölgedeki toplam araç kaynaklı kirliliğin yüzde 36'sına neden oluyor.

Sekreter ayrıca, 35 eski aracın hurdaya çıkarıldığını ve 50 aracın daha satıldığını, ayrıca dört yeni ikame aracın kaydedildiğini bildirdi. Programın toplam mali kaynağı 9.585 crore rupi olup, bunun 5.041 crore rupisi merkezi hükümet desteğinden oluşuyor. MoRTH programı uygularken, finansman Konut ve Kentsel İşler Bakanlığı'na bağlı Ulusal Başkent Bölgesi Planlama Kurulu (NCRPB) aracılığıyla sağlanacak.

Program, araç değişimini finansal olarak uygulanabilir kılmak için güçlü bir teşvik paketi sunuyor. Yararlanıcı, Motorlu Taşıt Vergisi'nde yüzde 100 indirim, tescil ücretlerinde tam muafiyet, araç kredilerinde yüzde beş faiz sübvansiyonu ve katılımcı Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM'ler) tarafından sunulan yüzde sekize kadar indirim alıyor. Ayrıca, araç kategorisine göre BS-VI dizel ve CNG araçlar için aylık 1.200-4.800 rupi arasında yakıt kuponu verilecek. Elektrikli araç alıcıları ise 64.000-2,64 lakh rupi arasında tek seferlik finansal teşvikten yararlanabilecek.