Dijitalleşme Otomotivde Riskler Barındırıyor
MASFED Başkanı Erkoç, dijitalleşmenin hızlandırdığı alım satımın risklerine dikkat çekti.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, otomotiv sektöründe dijitalleşmenin alım satım süreçlerini hızlandırıp kolaylaştırdığını ancak teknolojinin sağladığı imkanların yanı sıra yeni risk alanlarını da beraberinde getirdiğini anlattı.
Erkoç, ikinci el araç alımında dijital bilgi kontrolünün önemine dikkat çekerek, tüketicileri bu konuda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
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