Dreame, Elektrikli Araç Projesini İptal Etti - Son Dakika
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Dreame, Elektrikli Araç Projesini İptal Etti

Dreame, Elektrikli Araç Projesini İptal Etti
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Dreame, otomotiv birimini kapatarak akıllı ev aletlerine ve yapay zekaya odaklanacak.

Akıllı süpürge pazarındaki başarısıyla küresel bir teknoloji devine dönüşmeyi hedefleyen Dreame, elektrikli otomobil hayaline veda etti. Şirket, 'Project Starry Sky' adlı otomotiv birimini kapatma kararı aldı; zirve döneminde binden fazla çalışanın bulunduğu departmanda artık sadece tasfiye sürecini yürüten hukuk ve insan kaynakları personeli görev yapıyor.

Yapılan resmi açıklamada, AR-GE aşamasındaki bazı birimlerin yeniden yapılandırıldığı ve bundan sonra akıllı ev aletleri, bahçe sistemleri, akıllı mobilite ile yapay zeka alanlarına odaklanılacağı duyuruldu. Süpürge satışlarından elde ettiği başarıyı robotik, akıllı telefon ve otomotiv gibi yüzlerce alt girişime dağıtan şirket, bu agresif büyüme hamlesinde büyük oranda devlet fonlarına güvenmişti. Fakat Çin hükümetinin özel fon sektörüne yönelik denetimleri sıkılaştırması ve aktarılan kaynakları mercek altına alması, finansman desteklerinin kesilmesine yol açtı.

Dreame, daha önce ABD'deki bir fuarda sergilediği 'Nebula Next 01 Jet Edition' konsept aracıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Roket motorlarıyla donatıldığı öne sürülen modelin 0'dan 100 kilometre hıza 0,9 saniyede çıktığı ve tek şarjla 550 kilometre üzerinde menzil sunduğu iddia edilmişti. Ancak eski çalışanların itirafları, aracın yürüyen bir şasisi bile olmadığını; fuar alanında uzaktan kumandayla hareket ettirildiğini ortaya koydu. Bu hileli tanıtım, Faraday Future gibi otomotiv tecrübesi bulunmayan ancak imkansız vaatlerle ortaya çıkan girişimlerin fiyaskolarını akıllara getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Yapay Zeka, Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Dreame, Elektrikli Araç Projesini İptal Etti - Son Dakika

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