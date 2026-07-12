E-ihale ile Araç Satışı Başladı - Son Dakika
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E-ihale ile Araç Satışı Başladı

12.07.2026 14:41
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Ekspertiz sonrası e-ihale ile araçlar satılıyor; fiyatlar 60 bin ile 15 milyon lira arasında.

Satışa çıkarılan araçlar, gerekli ekspertiz işlemlerinden geçirildikten sonra fotoğraflanarak e-ihale sistemine ekleniyor. Böylece araçların mevcut durumu ve teknik özellikleri alıcılara şeffaf şekilde sunuluyor. Resmi ekspertiz raporları hazırlanıyor ve ihaleyi kazananlar araçları ilgili müdürlükten teslim alabiliyor.

Fiyatlar 60 bin liradan başlayıp 15 milyon liraya kadar çıkabiliyor. İhalelerde otomobil, kamyon, jet ski ve tekne gibi farklı araç türleri yer alıyor. Yüksek değerli lüks modellerin yanı sıra hurda durumda olan araçlar da bulunuyor, bu nedenle ekspertiz raporlarının dikkatlice incelenmesi önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil E-ihale ile Araç Satışı Başladı - Son Dakika

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