EGR iptali motor parçalarına ekstra termal yük bindirip aşınma riskini artırıyor - Son Dakika
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EGR iptali motor parçalarına ekstra termal yük bindirip aşınma riskini artırıyor

EGR iptali motor parçalarına ekstra termal yük bindirip aşınma riskini artırıyor
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EGR iptali, yanma sıcaklığını artırarak motor performansını olumsuz etkiliyor ve silindir kapağı contası ile turboşarjda aşınma riskini yükseltiyor. Uzmanlar işlemin yasadışı olduğunu, garantiyi geçersiz kılabileceğini ve egzoz muayenesinden geçilemeyeceğini belirtiyor; bu nedenle düzenli bakım öneriyor.

EGR yani Egzoz Gazı Geri Dönüşümü sistemi, egzoz gazlarını emme manifolduna göndererek yanma sıcaklığını düşürür ve özellikle dizel motorlarda azot oksit emisyonlarını azaltır. Ancak valfte kurum birikmesi gibi sorunlar zamanla motor performansını olumsuz etkileyebilir, bu nedenle birçok araç sahibi EGR iptalini araştırır.

EGR devre dışı bırakıldığında yanma odasına daha az egzoz gazı gider ve sıcaklık artar. Bu durum bazı kullanıcılara performans artışı gibi hissettirse de motor bileşenlerine ekstra termal yük bindirir. Yüksek sıcaklık, motor yağının ömrünü kısaltabilir; silindir kapağı contası ve turboşarj gibi parçalarda aşınma riskini artırabilir. Ayrıca egzoz emisyon değerleri bozulur, araç egzoz muayenesinden geçemeyebilir ve çevre kirliliğine yol açabilir. Bazı sürücüler yakıt tüketiminin azaldığını iddia etse de bu durum sürüş koşullarına göre değişir ve uzmanlar işlemin yasadışı olduğunu, garantiyi geçersiz kılabileceğini belirtir.

Sonuç olarak EGR iptali kısa vadede avantaj gibi görünse de uzun vadede motor ömrünü kısaltacak ciddi riskler taşır. Araç sahiplerinin işlem yaptırmadan önce uzman servise danışması ve yasal mevzuatı göz önünde bulundurması gerekir. Bunun yerine EGR sisteminin düzenli bakımı daha güvenli bir alternatiftir.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil EGR iptali motor parçalarına ekstra termal yük bindirip aşınma riskini artırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: EGR iptali motor parçalarına ekstra termal yük bindirip aşınma riskini artırıyor - Son Dakika
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