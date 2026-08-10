Elektrikli Araçlarda ÖTV Etkisi

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri, tüketicilerin satın alım tercihlerinde ve üreticilerin fiyatlandırma stratejilerinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve belirlenen matrah değerinin altında kalan elektrikli otomobiller, yüzde 10 ile yüzde 25 arasındaki düşük ÖTV dilimlerinden yararlanarak pazarda ciddi bir fiyat avantajı elde ediyor.

Bu durum, hem tüketicilerin satın alma kararlarını hem de üreticilerin fiyatlandırma politikalarını doğrudan etkiliyor. Ancak bu avantajın sürdürülebilirliği, vergi düzenlemelerindeki olası değişikliklere bağlı bulunuyor.