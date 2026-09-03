Elektrikli araçlarda yangın öncesi uyarı sinyalleri uzmanlarca sıralandı - Son Dakika
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Elektrikli araçlarda yangın öncesi uyarı sinyalleri uzmanlarca sıralandı

Elektrikli araçlarda yangın öncesi uyarı sinyalleri uzmanlarca sıralandı
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Uzmanlar, elektrikli araçlarda yangından önce aşırı ısınma, tıslama sesi, gaz çıkışı ve keskin kimyasal koku gibi belirtilerin görülebileceğini söylüyor. Bu işaretlerde araçtan uzaklaşılması ve müdahalenin yalnızca uzman ekiplerce yapılması gerektiği konusunda uyarıyorlar.

Elektrikli araçlarda batarya güvenliği önemli. Uzmanlar, yangından önce bazı belirtilerin ortaya çıkabileceğini ve bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

En önemli uyarı sinyali aşırı ısınma. Şarj ya da kullanım sırasında normalin üzerinde sıcaklık artışı termal kaçağa yol açabilir. Ayrıca batarya bölgesinden tıslama, çatırdama gibi sesler veya gaz çıkışı kimyasal sorunun habercisi olabilir.

Keskin kimyasal yanık kokusu, şarjın ani kesilmesi ya da tamamlanamaması, anormal ısınma gibi durumlar da arıza işareti. Duman veya buhar çıkışı ise en ciddi belirti. Kaza sonrası hasar hemen görülmeyebilir; gösterge panelindeki EV/batarya uyarı lambası dikkate alınmalı.

Bu belirtiler varsa araçtan uzaklaşılmalı, çalıştırmak ya da şarj etmek denememeli. Müdahale sadece uzman ekiplerce yapılmalı.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Güvenlik, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Elektrikli araçlarda yangın öncesi uyarı sinyalleri uzmanlarca sıralandı - Son Dakika

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