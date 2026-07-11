Elektrikli Koltuk Motoru Yangın Riski Taşıyor

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), ön elektrikli koltuk motorunun sıkışmış bir düğme veya hatalı onarım nedeniyle aşırı ısınabileceğini ve araç sürüş veya park halindeyken yangına yol açabileceğini belirtti.

NHTSA, etkilenen araç sahiplerine en son onarım yapılana kadar araçlarını açık havada ve yapılardan uzak park etmelerini tavsiye ediyor. Bayiler ücretsiz olarak elektronik sigorta düzeneği kuracak ve bildirimler 13 Ağustos'ta gönderilecek.