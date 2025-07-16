Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Konya- Isparta kara yolunun Eğirdir Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Eğirdir çarşı merkezinden Konya yönüne giden Huriye Sürücü idaresindeki 32 ACA 112 otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olan Huriye Sürücü'nün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı belirlendi. Ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürülen Huriye Sürücü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre kapanan yol yapan otomobilin kaldırılmasından sonra yeniden açıldı.