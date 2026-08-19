Evenflo Bebek Koltuklarını Geri Çağırdı

Evenflo, ürünlerinden birini federal standartlara uymadığına karar vererek geri çağırdı ve sorunu çözmek isteyen ailelere tamir kiti sunacağını açıkladı. Revolve180 LiteMax NXT bebek oto koltuklarının yalnızca 1 Nisan 2025'ten önce üretilenlerinin geri çağrıldığı, bu tarihten sonra üretilenlerin kapsam dışında olduğu bildirildi. Tamir kitleri henüz mevcut olmasa da şirket, kitleri hazır olunca dağıtmayı planlıyor.

Evenflo, laboratuvar testlerinde bazı koltukların performans gereksinimlerini karşılamadığını ve buna seviye göstergesindeki kalibrasyon sorununun neden olduğunu açıkladı. Sorunla ilgili herhangi bir yaralanma raporu bulunmuyor. Şirket, ürünleri satın alındığı yere iade etmemelerini ve koltuklarını kayıt ettirmelerini önerdi. Aileler, beş adımdan birini izleyerek koltukları kullanmaya devam edebilir. Daha fazla bilgi ve kit sağlanana kadar Evenflo, sahiplerini kayıt listesi üzerinden bilgilendirecek.