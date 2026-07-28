Far Değişim Maliyetleri Artıyor

Gelişen aydınlatma teknolojileriyle otomobil farlarının fiyatı artarken, Allianz tamir maliyetlerinin asıl sorumlusunun üreticilerin yedek parça politikası olduğunu açıkladı. Küçük bir tırnak veya cam kırığında bile farın tamamen değişmesi, sürücüleri maddi olarak zorluyor ve çevreye zarar veriyor.

Almanya'da her yıl yaklaşık 870 bin far hasar görüyor. 2015'te ortalama 700 euro olan far değişim maliyeti, 2025'te 1.250 euroya yükseldi. Lüks modellerde bu rakam 6.700 euroya kadar çıkabiliyor. Modern farlar, Matrix LED, lazer ve sensörler gibi karmaşık teknolojiler içerdiğinden maliyetler artıyor. Ancak Allianz'a göre esas sorun, üreticilerin modüler parça sunmaması. Tek bir bileşen hasar gördüğünde tüm far ünitesi değiştirilmek zorunda kalınıyor.

Toyota, bazı modellerinde far bileşenlerini ayrı ayrı değiştirilebilir hale getirerek olumlu bir örnek oluşturuyor. Mercedes-Benz ise gelecek modellerinde vidalama yöntemine geçerek modüler onarıma izin vereceğini duyurdu. Bu adımlar, maliyetleri düşürmenin yanı sıra plastik atığı ve karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.