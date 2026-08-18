Ferrari'nin İlk Elektrikli Aracı 40 Milyon Dolar! - Son Dakika
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Ferrari'nin İlk Elektrikli Aracı 40 Milyon Dolar!

Ferrari\'nin İlk Elektrikli Aracı 40 Milyon Dolar!
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Ferrari'nin ilk tam elektrikli modeli Luce, Monterey açık artırmasında 40 milyon dolara satıldı.

Ferrari'nin ilk tam elektrikli otomobili, Monterey'de düzenlenen açık artırmada 40 milyon dolara satıldı. RM Sotheby's tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 Ferrari Luce 'Tailor Made' olarak adlandırılan ve 'Şasi 0' olarak tanımlanan araç, İtalyan lüks otomobil üreticisinin yeni elektrikli araç programının ilk üretim şasisi özelliğini taşıyor. Tek seferlik bu Ferrari, RM Sotheby's Monterey açık artırmasında satılırken, elde edilen tüm gelir Ferrari Vakfı aracılığıyla eğitim girişimlerine aktarılacak. Alıcı primi satışta kaldırıldı.

Luce, Ferrari'nin tamamen elektrikli araç pazarına girişinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ferrari, modeli marka tarihindeki ilk tam elektrikli otomobil olarak tanımlıyor. 40 milyon dolarlık bu örnek, Ferrari'nin Tailor Made kişiselleştirme programıyla yapılandırıldı ve araca özel birçok detay içeriyor. Dış kaplama, ışığın açısına ve yoğunluğuna göre yeşilden mora değişen yanardöner yansımalar üreten Madreperla Yarı Parlak boya ile tamamlandı. İç mekanda ise özel olarak seçilen İsviçre derilerinden üretilen Perla renkli Le Mans metalik deri ve geleneksel siyah döşeme yerine Grigio Corvara ikincil unsurlar kullanıldı.

Ferrari ayrıca araca özel jantlar, kişiye özel fren kaliperleri ve optik beyaz zemin üzerinde özel Ferrari rozetleri ekledi. Bir plaka, aracı Luce programındaki ilk üretim şasisi olarak tanımlıyor. Kazanan teklif sahibi araca hemen sahip olamayacak. Açık artırmanın ardından otomobilin Ferrari'nin İtalya'daki Maranello merkezine dönmesi bekleniyor ve teslimatın 2027 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. Araç ABD standartlarına göre üretildi. Açık artırma listesine göre, araç ABD dışındaki bir alıcı tarafından satın alındıysa, ihracat, ithalat ve federalizasyon gerekliliklerinden alıcı sorumlu olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Ferrari, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ferrari'nin İlk Elektrikli Aracı 40 Milyon Dolar! - Son Dakika

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