Ferrari\'nin Yeni Yorumuyla Daytona Shooting Brake

Ferrari 599 GTB Fiorano denince akla uzun kaputu, V12 motoru ve sportif tasarımı geliyor. Ancak Daytona Shooting Brake Hommage, alıştığımız 599 GTB'den oldukça farklı.

Tavan uzatılmış, arka bölüm baştan tasarlanmış ve iki kapılı otomobil daha uzun bir gövdeye kavuşmuş. Tasarımın arkasında 1972'ye uzanan bir Ferrari var. Proje, o yıl tek örnek olarak üretilen Ferrari 365 GTB/4 Daytona Shooting Brake'in modern bir yorumu olarak hazırlandı.