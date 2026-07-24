Ford 565 Bin Aracı Geri Çağırıyor

Ford Motor, motor bölümündeki kablo tesisatının zarar görmesiyle kısa devre ve yangın riski oluşması nedeniyle ABD'de 565 bin 691 aracı geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından 24 Temmuz 2026'da duyurulan karar, 2021-2026 model Ford Bronco ve Bronco Raptor araçları kapsıyor. Geri çağırmada, kablo tesisatının hasar görmesi halinde elektrik hattında kısa devre meydana gelebileceği ve bunun da yangına yol açabileceği belirtildi.

Ford bayileri, geri çağırma kapsamındaki araçların ilgili kablolarına koruyucu kılıf takarak onarımı ücretsiz gerçekleştirecek. Araç sahipleri, araç kimlik numarası ile Ford ve NHTSA sayfalarından sorgulama yapabilecek. Geri çağırma yalnızca ABD'deki 565 bin 691 araç için geçerli olup, diğer ülkeler için ayrı bir kapsam açıklanmadı.