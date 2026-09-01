Ford, ABD\'de 148 Bin 663 Aracı Geri Çağırdı: Sürüş ve Farları Etkileyen Sorun

Ford Motor, ABD'de 148 bin 663 aracı geri çağırıyor. Geri çağırmanın nedeni, araçlarda sürüş gücünün kaybedilmesine ve farlar ile ön cam yıkama sistemi gibi işlevlerin devre dışı kalmasına yol açabilecek bir sorun.

Sorunun nasıl giderileceği ve hangi modelleri etkilediği konusunda henüz ayrıntı verilmedi. Yetkililer, araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislere başvurmasını öneriyor.