Ford, ABD'de 148 Bin 663 Aracı Geri Çağırdı: Sürüş ve Farları Etkileyen Sorun
Ford Motor, ABD'de 148 bin 663 aracı geri çağırıyor. Araçlarda sürüş gücünün kaybedilmesine ve farlar ile ön cam yıkama sistemi gibi işlevlerin devre dışı kalmasına yol açabilecek bir sorun tespit edildi. Hangi modellerin etkilendiği henüz açıklanmazken, yetkililer araç sahiplerine en kısa sürede servislere başvurmalarını öneriyor.
Ford Motor, ABD'de 148 bin 663 aracı geri çağırıyor. Geri çağırmanın nedeni, araçlarda sürüş gücünün kaybedilmesine ve farlar ile ön cam yıkama sistemi gibi işlevlerin devre dışı kalmasına yol açabilecek bir sorun.
Sorunun nasıl giderileceği ve hangi modelleri etkilediği konusunda henüz ayrıntı verilmedi. Yetkililer, araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislere başvurmasını öneriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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