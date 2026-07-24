Ford'dan 565 bin araç geri çağrılıyor
Ford, NHTSA'nın bildirdiğine göre yangın riski nedeniyle 565 bin 691 aracı geri çağırıyor.
Ford Motor Company, ABD'de 565 bin 691 aracını geri çağırıyor. Geri çağırma kararı, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyuruldu.
NHTSA'ya göre, araçların motor bölmesinde meydana gelen kısa devre, ısı veya kıvılcım oluşturarak yangın riskini artırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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