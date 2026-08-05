Ford Otosan 2026 Q2 Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
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Ford Otosan 2026 Q2 Sonuçlarını Açıkladı

Ford Otosan 2026 Q2 Sonuçlarını Açıkladı
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Ford Otosan, 2026 Q2'de gelirleri düştü, karlılığında ciddi azalma yaşandı ve beklentiler revize edildi.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (Ford Otosan), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, piyasa beklentisi olan 210,7 milyar TL'nin üzerinde 221,1 milyar TL satış geliri elde etti; ancak hasılat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azaldı. Yurt içi gelirler, artan araç bulunurluğu ve zayıflayan talep nedeniyle yüzde 21 düşüşle 34,3 milyar TL olurken, ihracat gelirleri yüzde 13 azalışla 186,9 milyar TL'ye geriledi. Euro/TL'deki artışın enflasyonun gerisinde kalması ihracat ağırlıklı iş modelini baskıladı.

Operasyonel tarafta yurt içi pazar yüzde 12 küçülerek 301.642 adede inerken, Ford Otosan'ın perakende satışları yüzde 28 düşüşle 19.195 adet oldu. Pazar payı yüzde 6,4'e geriledi. Avrupa ticari araç pazarındaki büyümeye rağmen yurt dışı satış adetleri yüzde 8 azaldı ve toplam üretim 171.243 adede inerken kapasite kullanım oranı yüzde 73'e düştü.

Karlılıkta brüt kar yüzde 29 azalışla 15,1 milyar TL olurken, brüt kar marjı yüzde 6,8'e geriledi. Şirket, 9,4 milyar TL olan beklentinin üzerinde 13 milyar TL düzeltilmiş FAVÖK açıkladı; FAVÖK marjı yüzde 5,9'a indi. Net finansman gideri azalmasına rağmen vergi öncesi kar yüzde 80 düşüşle 1,7 milyar TL oldu. Yeni vergi düzenlemesi olumlu ertelenmiş vergi etkisi yarattı ve net dönem karı 4,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bilançoda stoklar yüzde 18 artarken, nakit ve benzerleri yüzde 26 azaldı. Net finansal borç yüzde 4 düşüşle 112 milyar TL oldu ve Net Finansal Borç/FAVÖK oranı 1,76'ya yükseldi. Ford Otosan, Koç Finansman'ın devralınmasını 1 Temmuz itibarıyla tamamladı. Zayıf iç talep nedeniyle 2026 beklentilerini aşağı yönlü revize eden şirket, pazar beklentisini 1,2-1,3 milyon adede, satış geliri büyümesini ise 'Orta-Yüksek Tek Haneli Daralma'ya çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

Ford Otosan, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ford Otosan 2026 Q2 Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika

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