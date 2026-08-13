Ford Ranger'lar Hava Yastığı Sorunu Nedeniyle Geri Çağrıldı - Son Dakika
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Ford Ranger'lar Hava Yastığı Sorunu Nedeniyle Geri Çağrıldı

Ford Ranger\'lar Hava Yastığı Sorunu Nedeniyle Geri Çağrıldı
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Avustralya'da 13.907 Ford Ranger, hava yastığı problemi nedeniyle geri çağrıldı. Teslimatlar durdu.

Avustralya'da önemli bir güvenlik sorunu ortaya çıktı. Ford'un en çok satan modellerinden biri olan Ranger'ın 2026 model pick-up araçları, hava yastığı probleminden dolayı geri çağrılıyor. Toplam 13 bin 907 aracı etkileyen bu durum, müşteri teslimatlarının geçici olarak durdurulmasına neden oldu. Geri çağırma, 26 Kasım 2025 ile 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında üretilen araçları kapsıyor.

Ford Avustralya'nın açıklamasına göre sorun, çarpışma durumunda yan perde hava yastıklarının B sütunuyla etkileşime girmesi ve bu nedenle hava yastığının tam açılamaması. Ford sözcüsü, 'Açılma sırasında bir etkileşim olursa, B sütunu rampası yerinden çıkabilir ve bu da yolcuların yaralanma riskini artırabilir' ifadelerini kullandı. Bu durum, kullanıcılar için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

Etkilenen araçların yaklaşık 8 bini Avustralya'daki müşterilere teslim edilmiş durumda. Ford, henüz satılmamış araçların teslimatlarını durdurdu ve sorunun çözümünün Eylül 2026 ortalarından itibaren gerçekleşmesi bekleniyor. Müşteriler araçlarını kullanmaya devam edebilecekler; ancak hava yastıkları dahil tüm güvenlik sistemlerinin normal çalıştığı belirtildi. Yetkili Ford bayileri onarımları ücretsiz olarak yapacak.

Bu, Ford'un bu modelde karşılaştığı ilk hava yastığı sorunu değil. 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 100 binden fazla Ford Ranger aracı, yan perde hava yastığındaki benzer bir problem nedeniyle geri çağrılmıştı. Yaşanan bu son gelişme, Ford'un üretim süreçlerinde ve kalite kontrol mekanizmalarında iyileştirme yapması gerektiğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Avustralya, Güvenlik, Otomobil, Ford, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ford Ranger'lar Hava Yastığı Sorunu Nedeniyle Geri Çağrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ford Ranger'lar Hava Yastığı Sorunu Nedeniyle Geri Çağrıldı - Son Dakika
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