Ford\'un Yeni Batarya Tasarımı Menzilleri Artırdı

Ford, Capri ve Explorer modellerinde lityum demir fosfat (LFP) batarya tasarımına geçti. Bu değişiklik menzil değerlerine olumlu yansıdı.

Explorer'ın şehir içi menzili 496 km'den 619 km'ye, WLTP karma menzili ise 378 km'den 440 km'ye yükseldi. Capri'de ise şehir içi menzil yüzde 24 artışla 471 km'den 586 km'ye, WLTP karma menzil ise 373 km'den 437 km'ye çıktı.