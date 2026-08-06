Ford'un Yeni Elektrikli Kamyoneti: Fathom - Son Dakika
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Ford'un Yeni Elektrikli Kamyoneti: Fathom

Ford\'un Yeni Elektrikli Kamyoneti: Fathom
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Ford, Fathom adını verdiği yeni elektrikli kamyoneti 28.350 dolardan satışa sunacak.

Ford, yeni orta boy elektrikli kamyonetin adını Fathom olarak doğruladı. Şirket, aracın başlangıç fiyatının 28.350 dolar, teslimat ücretleriyle birlikte 29.945 dolar olacağını açıkladı. Bu, Ford'un yeni elektrikli araç serisinin ilk modeli.

Fathom, Ford'un önceki elektrikli araçlarından farklı bir isim taşıyor. Mustang Mach-E ve F-150 Lightning gibi nostaljik isimler yerine yeni bir marka kimliği sunuyor. Ayrıca 30.000 doların altındaki fiyatı, aracı yaklaşan sade Slate kamyonetine yaklaştırıyor.

Fathom, Ford'un 2022'de başlattığı Skunkworks programının bir ürünü. İlk nesil elektrikli araçlarda milyarlarca dolar kaybeden şirket, bu programla daha basit ve uygun fiyatlı araçlar geliştirmeyi hedefliyor. Yeni üretim sistemi olan 'montaj ağacı' ile aracın ön, arka ve batarya bölümleri ayrı hatlarda üretilip birleştirilecek.

Ford, yeniden yapılandırılmış montaj hattında hatchback, SUV ve kargo minibüsü gibi çeşitli modellerin üretilebileceğini ima etti. Fathom'un Mustang EcoBoost kadar hızlı olduğu ve Toyota RAV4 ile aynı iç hacme sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca Ford'un Apple yazılım entegrasyonuna sahip ilk aracı olacak.

Aracın tam tasarımı henüz gösterilmedi, sadece kamuflajlı görseller yayınlandı. Donanım detayları ve menzil tahmini de açıklanmadı. Ford çalışanlarından bilgi almak için iletişime geçilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ford, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ford'un Yeni Elektrikli Kamyoneti: Fathom - Son Dakika

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