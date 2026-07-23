Ford ve Geely\'den İşbirliği İhtimali

Anlaşmanın fabrikanın bir bölümünün satışını mı yoksa uzun süreli ortak kullanımını mı kapsadığı henüz netleşmedi. Bazı İspanyol medya kuruluşları Geely’nin Body 3 montaj bölümünü devralacağını yazarken, diğerleri mülkiyet devri içermeyen bir üretim ortaklığına işaret ediyor.

Resmî duyuruda açıklanacak hukuki yapı, tesis üzerindeki kontrolü belirleyecek. Ford’un fabrikanın tamamındaki faaliyetlerini sürdürmesi ve Geely’nin kendi üretimini bağımsız bir hat üzerinden yürütmesi tahmin ediliyor.