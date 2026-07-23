Ford ve Geely Ortaklığı İspanya\'da

Ford ve Geely Auto, İspanya'nın Valencia kentindeki Ford fabrikasında ortak girişim kurarak hem Ford hem de Geely markalı araçlar üretmeyi planlıyor. İş birliği, fabrikanın kapasitesini daha verimli kullanmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Ortaklık, 2027'de faaliyete geçecek ve ilk araçların 2028'de üretilmesi bekleniyor.

Üretilecek modeller arasında Ford Kuga, yeni bir Bronco SUV, tamamen yeni bir crossover ve iki elektrikli Geely SUV yer alıyor. Ford, ortak girişimin %66'sına, Geely ise %34'üne sahip olacak. Bu adım, Avrupa pazarındaki rekabet ve maliyet baskılarına yanıt olarak atılıyor.