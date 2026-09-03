GAC, ilk sert offroad SUV'si Trumpchi Yue 7'yi Çin'de ön satışa açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GAC, ilk sert offroad SUV'si Trumpchi Yue 7'yi Çin'de ön satışa açtı

GAC, ilk sert offroad SUV\'si Trumpchi Yue 7\'yi Çin\'de ön satışa açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli otomobil üreticisi GAC, ilk sert offroad SUV modeli Trumpchi Yue 7'yi düzenlenen lansmanla Çin'de ön satışa çıkardı. Araç, lansmana özel indirimli fiyatlarla 24.000 ila 30.500 dolar arasında değişen etiketlerle dört farklı donanım paketiyle sunuluyor; resmi satışlar ise Nisan 2025'te başlayacak.

Çinli otomobil üreticisi GAC, köşeli SUV trendine Trumpchi Yue 7 modeliyle katıldı. Markanın ilk sert offroad SUV'si olan araç, düzenlenen lansmanla Çin'de resmi olarak ön satışa açıldı. Dört farklı donanım paketiyle sunulan Yue 7, lansmana özel indirimli fiyatlarla 24.000 ila 30.500 dolar arasında değişen etiketlerle satışa çıkıyor.

Yue 7'nin dış tasarımı, dikey yerleştirilmiş üçlü LED gündüz farları ve kapalı ön panjuruyla kaslı bir görünüm sunuyor. Tavana entegre edilen LiDAR ve çamurluklardaki sensörler, aracın zorlu arazi koşullarında gelişmiş otonom sürüş yeteneklerini kullanacağını gösteriyor. GAC mühendisleri, aracın yaklaşma açısını 30°, uzaklaşma açısını ise 33° olarak belirledi. Üst donanımlarda sunulan havalı süspansiyon tercih edildiğinde bu açılar 35°'ye kadar çıkıyor. Yerden yükseklik ise ihtiyaca göre 180 mm ile 270 mm arasında anlık ayarlanabiliyor. Yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 2.900 mm aks mesafesine sahip araç, kabinde ferah bir alan sunuyor.

Kabin tarafında, 1.1 metre genişliğindeki panoramik ekran dikkat çekiyor. ADiGO 7.0 'Star River' adı verilen arayüz, otomotiv sektöründe ilk kez kullanılan Qualcomm QCM8838 amiral gemisi çipsetinden güç alıyor. Bu işlemci, multimedya sistemini akıcı kılmanın yanı sıra yapay zeka destekli sürüş asistanlarının tüm hesaplamalarını anlık olarak üstleniyor. İç mekandaki 170 mm elektrikli kayar raylara sahip bağımsız koltuklar ise uzun yolculuklarda konfor vadediyor.

Güç aktarma sisteminde iki batarya seçeneği sunuluyor: 220 kW güç üreten arkadan itişli versiyon ile 440 kW güç üreten çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyon. Batarya kapasiteleri 60 kWh ile 100 kWh arasında değişiyor. 100 kWh bataryaya sahip versiyon, Çin'in CLTC test döngüsüne göre 650 km menzil sunuyor. Yue 7'nin resmi satışlarına Nisan 2025'te başlanması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil GAC, ilk sert offroad SUV'si Trumpchi Yue 7'yi Çin'de ön satışa açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Çatalca’da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleşen Burcu Biricik’in yeni işi herkesi şaşırttı İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı
Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı

16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
16:08
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 16:32:48. #7.13#
SON DAKİKA: GAC, ilk sert offroad SUV'si Trumpchi Yue 7'yi Çin'de ön satışa açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement