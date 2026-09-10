Geely, İspanya\'da E2 modelini tanıttı; ürün gamı üçe yükseldi

Çinli otomobil üreticisi Geely Auto, Çarşamba günü Madrid'de yeni elektrikli aracı Geely E2'yi tanıttı. Bu lansman, şirketin İspanya pazarına girmesinden altı aydan az bir süre sonra ülkedeki üçüncü modelini piyasaya sunması anlamına geliyor.

Yeni model Madrid'deki Teatro Capitol'de düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Geely, İspanya pazarına Mart ayında Starray EM-i ve Geely E5 ile girmişti. E2'nin eklenmesiyle yerel ürün gamı üç modele ulaştı.

Geely Auto İspanya Genel Müdürü Li Lei, bu lansmanın şirketin İspanya stratejisinde önemli bir adım olduğunu ve elektrikli mobiliteyi daha geniş tüketicilere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Şirketin İspanya'da 50 satış ve servis noktası bulunuyor; bu sayı 2026 sonunda 80'e çıkarılacak. Geely Auto Group, 2025'te dünya genelinde 3,02 milyondan fazla araç sattı (yıllık %39 artış) ve yeni enerji araç satışları 1,69 milyona ulaştı (%90 artış).