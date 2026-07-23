Geely ve Ford’dan Elektrikli SUV Ortaklığı

Geely Auto ve Ford, Perşembe günü yaptıkları açıklamada, Geely'nin Ford'un İspanya'daki Valencia fabrikasında iki elektrikli SUV üreteceğini ve iki şirketin ortaklaşa yeni bir model geliştireceğini duyurdu. Yüzde 66'sı Ford'a, yüzde 33'ü Çinli firmaya ait olacak ortak girişim kapsamında, ilk Geely markalı elektrikli SUV'ler 2028'de banttan inecek.

Ford'un Avrupa başkanı Jim Baumbick, anlaşmanın tesis kapasitesini doldurmayı hedeflediğini belirtti. Görüşmeler aylardır sürüyordu ve Geely'nin 2010'da Ford'dan Volvo'yu satın almasıyla başlayan uzun ilişki süreci kolaylaştırdı. Bu tür bir işbirliği, Çinli otomobil üreticilerinin ABD'ye girişini yasaklayan mevzuat nedeniyle Ford'un kendi pazarında mümkün olmayabilir.

Geely Kıdemli Başkan Yardımcısı Victor Yang, Valencia'da üretilecek ilk elektrikli SUV'un EX5 modeli olduğunu, diğer aracın ise henüz geliştirme aşamasında olduğunu söyledi. Bu, Geely Auto'nun Avrupa'daki ilk üretim tesisi olacak. Anlaşma, her iki şirketin de zorluklarını aşmasına yardımcı oluyor: Çinli üreticiler, Avrupa Birliği'nin 'Avrupa'da Üretilmiş' şartını içerecek mevzuatı öncesinde fabrika alanı bulmaya çalışırken, Ford gibi geleneksel üreticiler atıl kapasitelerini değerlendiriyor.

İspanya, düşük işçilik ve enerji maliyetleriyle Çinli üreticiler için popüler. BYD ve Leapmotor da İspanya'da üretim planlıyor. Ford, Valencia'da yıllık 500 bin araç kapasiteli tesiste sadece Kuga SUV'yi üretiyor ve kapasite kullanım oranı yüzde 26 seviyesinde. Ford 2028'de Bronco SUV'yi de Valencia'da üretecek. Ford ve Geely, farklı güç aktarma organlarına sahip bir crossover SUV'yi ortaklaşa geliştirecek ve üretim 2028'de başlayacak.