Genesis GV90: Lüks SUV Tanıtıldı

Hyundai grubunun lüks otomobil markası Genesis, yeni elektrikli SUV modeli GV90'ı tanıttı. Bu devasa araç, Bentley Bentayga ve Rolls-Royce Cullinan gibi lüks SUV'lere rakip olarak konumlandırılıyor.

GV90, 648 beygir gücüne sahip. Dikkat çeken bir diğer özelliği ise B sütununun bulunmaması. Bu tasarım, geniş bir iç mekan ve ferah bir kullanım sunuyor.