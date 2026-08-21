Genesis GV90: Lüks SUV Tanıtıldı
Hyundai'nin Genesis markası, 648 beygir gücündeki lüks elektrikli SUV GV90'ı tanıttı.
Hyundai grubunun lüks otomobil markası Genesis, yeni elektrikli SUV modeli GV90'ı tanıttı. Bu devasa araç, Bentley Bentayga ve Rolls-Royce Cullinan gibi lüks SUV'lere rakip olarak konumlandırılıyor.
GV90, 648 beygir gücüne sahip. Dikkat çeken bir diğer özelliği ise B sütununun bulunmaması. Bu tasarım, geniş bir iç mekan ve ferah bir kullanım sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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