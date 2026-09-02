Go Auto, Toyota of Hollywood\'u satın alarak ABD\'deki bayilik ağını 8\'e çıkardı

Go Auto, Los Angeles, Kaliforniya'da bulunan Toyota of Hollywood'un satın alımını duyurdu. 1957'de Kuzey Amerika'daki ilk Toyota bayiliği olarak kurulan bu işletme, markanın tarihinde özel bir yere sahip. Bu satın alma ile Go Auto'nun ABD ağı 8 bayiliğe, Kaliforniya'daki varlığı ise 3 bayiliğe yükseldi.

Go Auto Başkanı Phil Abram, yaptığı açıklamada bayiliğin Toyota'nın ABD'deki hikayesinin başlangıcına uzanan bir mirasa sahip olduğunu belirterek, bu ikonik bayiliğin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ve Toyota of Hollywood ekibi ile müşterilerini Go Auto ailesine katmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Ayrıca Toyota Motor Sales U.S.A.'ya güveni ve desteği için, süreçteki desteğinden dolayı Mike Sullivan'a teşekkür etti.

Bu satın almayla Go Auto'nun Kuzey Amerika'daki bayilik ağı, 26 önde gelen otomotiv markasını temsil eden 70 bayiliğe ulaştı. Deloitte Canada'nın En İyi Yönetilen Platin Üyesi olan Go Auto, müşterilerine üstün değer ve birinci sınıf deneyim sunmaya odaklanmaya devam ediyor. Bugüne kadar şirket, yerel hayır kurumlarına 27 milyon ABD dolarından fazla bağışta bulundu.