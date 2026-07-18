Goa'da Elektrikli Araçlara Sübvansiyon

Goa hükümeti, temiz mobiliteye geçişi hızlandırmak amacıyla lisanslı motosiklet pilotları ve otomatik çekçek operatörleri için elektrikli araçlarda yüzde 50'ye varan sübvansiyon planlıyor. Baş Bakan Pramod Sawant, sürdürülebilir ulaşım stratejisi toplantısında bu öneriyi duyurdu. Eyalet ayrıca PM E-Drive Programı kapsamında 70 yeni EV şarj istasyonu kuracak ve sanayi ile ticari tesislerde daha temiz enerji kullanımını teşvik edecek.

Devlete ait Kadamba Taşımacılık Şirketi'nin yaklaşık on yaşındaki dizel otobüsleri, emisyonları azaltmak için CNG motorlarıyla donatılacak. Sawant, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Departmanı'na sübvansiyon planını sonuçlandırma ve dizel jeneratör setlerinin aşamalı olarak değiştirilmesi için bir politika hazırlama talimatı verdi. Önerilen politika, batarya enerji depolama sistemleri, güneş fotovoltaik sistemler ve gaz bazlı sistemler gibi sürdürülebilir enerji teknolojilerini teşvik edecek.

Bu girişimler, Goa'nın emisyonları azaltma ve eyalet genelinde sürdürülebilir ulaşımı teşvik etme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.