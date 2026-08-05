Harley-Davidson Hisseleri %5,7 Yükseldi - Son Dakika
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Harley-Davidson Hisseleri %5,7 Yükseldi

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Yönetim kurulu üyesi Nova'nın büyük hisse alımı, Harley-Davidson'ın hisselerini yükseltti.

Investing.com — Harley-Davidson hisseleri, yönetim kurulu üyesi Daniel Nova'nın önemli hisse alımı yaptığının ortaya çıkmasıyla sabah seansında %5,7 değer kazandı. SEC Form 4 belgesine göre Nova, 31 Temmuz 2026'da açık piyasadan 40.000 hisse satın aldı. Hisse başına ortalama 24,57 dolardan toplam 983.000 dolar ödedi. Bu alımla Nova'nın doğrudan sahipliği 47.605 hisseye çıkarak önceki seviyesinin beş katını aştı.

Harley-Davidson'ın temel performansı da olumlu sinyaller veriyor. Şirket, 2026 ikinci çeyreğinde düzeltilmiş kazanç beklentilerini aştı ve yıllık küresel motosiklet perakende satışları ile faaliyet geliri rehberliğini yükseltti. CEO Artie Starrs, sonuçların yerel perakende işindeki gücü yansıttığını ve sağlıklı bayi envanterine odaklandıklarını belirtti. Birçok analist, Baird, Citi ve DA Davidson dahil, fiyat hedeflerini artırdı.

Bu gelişmeler, genel piyasa rallisiyle birleşti: S&P 500 %1,1, Dow Jones %1,4, Nasdaq %1,6 yükseldi. Harley-Davidson'ın hareketi piyasa ortalamasını geride bıraktı. Hisse, 52 haftalık dip seviyesi 17,09 dolardan toparlanarak 26,75 dolara ilerliyor; 31,25 dolarlık zirve ise görüş mesafesinde. Nova'nın 1 milyon dolara yakın alımı, yatırımcılara güçlü bir güven sinyali olarak yorumlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Harley-Davidson Hisseleri %5,7 Yükseldi - Son Dakika

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