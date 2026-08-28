Harley-Davidson Üretimi ABD'ye Geri Taşıyor - Son Dakika
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Harley-Davidson Üretimi ABD'ye Geri Taşıyor

Harley-Davidson Üretimi ABD\'ye Geri Taşıyor
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Harley-Davidson, bazı ürünlerin üretimini ABD'ye taşıyacak, Kanada'nın gümrük vergisi endişeleri var.

ABD merkezli motosiklet üreticisi Harley-Davidson, 123 yıllık geçmişiyle Milwaukee merkezli ve en büyük üretim tesisi Pennsylvania'nın York kentinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın üretimi ABD'ye geri getirme hedefli küresel tarife kampanyası sırasında, şirket Haziran ayında bazı ürünlerin üretimini Tayland'dan ABD tesislerine geri taşıyacağını duyurdu. Bu karar, ABD yönetiminin Section 301 ve 338 tarifelerini açıklamasından ve Kanada'nın bu önlemlere karşı misillemesinden önce alındı.

Kanada'nın 8 Eylül'de uygulamaya koymayı planladığı önlemler, 800cc üzeri içten yanmalı motora sahip ABD menşeli motosiklet ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi getirecek. Ottawa, tarife listesinin Kanada şirketlerinin iç pazar payını korumak için hazırlandığını, ABD'deki seçim bölgelerini hedef almadığını söylese de, Harley modelleri Pennsylvania'nın 10. seçim bölgesi gibi rekabetçi bir bölgede siyasi sonuçlar doğurabilir. Bu bölge, Cumhuriyetçi Scott Perry ile Demokrat Janelle Stelson arasındaki kongre yarışına sahne oluyor.

Kanada, geçen yıl Harley-Davidson'ın küresel perakende satışlarının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturdu; sınırın kuzeyinde 6 bin 434 motosiklet satıldı. Bu nedenle tarifenin şirket üzerindeki doğrudan etkisi sınırlı kalabilir, ancak siyasi sembolizmi daha büyük. Cato Enstitüsü'nden Alfredo Carrillo Obregon, üretimin ABD'ye geri taşınmasının kaç iş yaratacağını ve Kanada parçalarına bağımlılık nedeniyle bu sürecin etkilenebileceğini belirtiyor. Harley, Revolution Max platformu için işleme, güç aktarma organları montajı, boyama ve son montajı Kuzey Amerika pazarına hizmet veren ABD tesislerine taşıyacağını ve düzinelerce yeni iş yaratacağını açıkladı; ancak net iş artışı sayısı verilmedi.

Michigan State Üniversitesi'nden Jason Miller, üretimin ABD'ye taşınmasının belirli ürün kategorisi için imalat artışı sağlayabileceğini, ancak genel iş kaybına yol açabileceğini söylüyor. Ayrıca yüzde 50'lik verginin Harley ihracatını önemli ölçüde azaltabileceğini, ancak ikonik markaların tarifeyi kar marjlarından karşılayabileceğini belirtiyor. Peterson Enstitüsü'nden Gary Hufbauer, ikonik markaların 'ekonomik rant' içerdiğini, bu yüzden tarifenin bir kısmını satıcıların absorbe edebileceğini ifade ediyor.

Wisconsin'deki 6. seçim bölgesinde ise Harley-Davidson'ın merkezi bulunmasına rağmen bölge güçlü Cumhuriyetçi sayılıyor. Ancak uzmanlar, Harley'in her iki parti tarafından da Trump'ın ticaret politikası tartışmalarında sembol olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Yine de Harley'in tek başına hiçbir yarışı belirlemesi beklenmiyor; asıl etkinin seçmenlerin satın alınabilirlik endişeleri ve Kanada ile yaşanan ticaret gerilimi üzerinden olabileceği vurgulanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Otomobil, Ekonomi, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Harley-Davidson Üretimi ABD'ye Geri Taşıyor - Son Dakika

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