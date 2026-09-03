Hindistan, araç güvenlik testi Bharat NCAP 2'yi Ekim 2027'de devreye alacak - Son Dakika
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Hindistan, araç güvenlik testi Bharat NCAP 2'yi Ekim 2027'de devreye alacak

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Hindistan Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari, Ekim 2027'den itibaren Bharat NCAP 2'nin devreye alınacağını açıkladı. Yeni program, araçların tüm güvenlik zincirini değerlendirecek.

Hindistan Ulaştırma ve Karayolları Bakanı Nitin Gadkari, Perşembe günü yaptığı açıklamada, hükümetin Ekim 2027'den itibaren Bharat NCAP 2'yi devreye almayı planladığını duyurdu. 66. SIAM Yıllık Konvansiyonu'nda konuşan Gadkari, bu programla birlikte aracın tüm güvenlik zincirinin değerlendirileceğini belirtti. Trafik kazalarının büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Bakan, bu sayıların azaltılmasının önemine dikkat çekti.

2023'te başlatılan Bharat NCAP, binek otomobilleri çarpışma testlerine tabi tutarak yetişkin ve çocuk yolcuları koruma performanslarına göre 1 ila 5 yıldız arasında güvenlik puanı veriyor. Gadkari, Hindistan'ın dünyanın üçüncü büyük binek araç pazarı olduğunu ve ülkede araç testlerinin küresel standarda kıyasla çok daha hızlı ve ucuz gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yol güvenliği önlemlerine rağmen kazaların sürdüğünü belirten Bakan, ülkede her yıl yaklaşık 5 lakh trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 1,80 lakh kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ölümlerin çoğunun 18-36 yaş aralığında olduğunu belirten Gadkari, durumun ülke için büyük bir endişe kaynağı olduğunu dile getirdi.

Gadkari ayrıca sürücü davranışlarını yol güvenliği çerçevesine daha fazla dahil etmeyi planladıklarını açıkladı. Güvenlik kurallarını tekrar tekrar ihlal edenlerin ehliyetlerinin iptal edilmesini öngören bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan, sorumlu sürücülerin teşvik edileceği kademeli bir puan sistemi getireceklerini söyledi. Her ihlalin ehliyetten puan sileceğini, belirli bir sınır aşılınca ehliyetin askıya alınacağını veya iptal edileceğini, iyi puanlı sürücülerin ise sigorta indirimi gibi avantajlardan yararlanacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Hindistan, araç güvenlik testi Bharat NCAP 2'yi Ekim 2027'de devreye alacak - Son Dakika

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