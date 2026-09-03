Hindistan Bakanı Goyal: Otomotiv sektörü 1 trilyon dolarlık ihracat hedefinde kilit rol - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan Bakanı Goyal: Otomotiv sektörü 1 trilyon dolarlık ihracat hedefinde kilit rol

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, otomotiv sektörünün Hindistan'ın bu yılki 1 trilyon dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Hindistan, bu yıl mal ve hizmet ihracatında 1 trilyon dolar hedefine ulaşmayı hedefliyor. Hükümet, otomotiv endüstrisini yerelleşmeyi derinleştirmeye, kapasitelerini genişletmeye ve küresel pazarlara yönelmeye çağırıyor. Bu adımların, daha dayanıklı ve rekabetçi bir otomotiv ekosistemi oluşturulmasında önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, 66. Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM) Yıllık Konvansiyonu'nda yaptığı konuşmada, otomotiv sektörünün Hindistan'ı büyük bir üretim ve ihracat merkezi yapma hedefinin merkezinde olduğunu söyledi. Şirketlere yeni ticaret anlaşmalarını ve uluslararası ortaklıkları kullanarak küresel varlıklarını artırmaları çağrısında bulundu.

Goyal, geçen yıl 863 milyar dolarlık ihracat kaydedildiğini, bu yıl için hedefin 1 trilyon dolar olduğunu ve hedefe ulaşmak için yaklaşık 137 milyar dolarlık artış gerektiğini ifade etti. Sektörün bu açığı kapatmada kilit rol oynamasını beklediklerini söyledi. "Bir trilyona yaklaşıp başarısız olmayı tercih ederim, ardından kötü manşetler okurum; ama 900 gibi düşük bir hedef koyup 920'ye ulaşarak güzel bir manşet almaktansa bunu yaparım" diyerek iddialı hedeflerin önemini vurguladı.

Bakan, otomobil üreticileri ve parça tedarikçilerinden ithalata bağımlılığı azaltmalarını ve özellikle kritik girdilerde yerli tedarik zincirlerini güçlendirmelerini istedi. "Yerelleşmeyi derinleştirin. Bu çok kritik. ve bu sektördeki herkese yakışır bir ihracat hedefi belirleyin. Dünyanın en iyileriyle rekabet edin" dedi.

Goyal, dayanıklılığın izolasyondan değil ortaklıklardan geleceğini belirterek Hindistan'ın Japonya, Avrupa ve diğer pazarlarla etkileşiminin arttığına dikkat çekti. Küresel şirketlerin giderek Hintli ortaklar aradığını, bunun yerli üreticiler için teknolojiyi ülkeye getirme, yerel üretim yapma ve dış pazarlara açılma fırsatı yarattığını söyledi.

Geleceğin ulaşımı için kritik mineraller, nadir toprak elementleri, kalıcı mıknatıslar, piller ve diğer bileşenlerin önemine değinen bakan, hükümetin uluslararası ortaklıklar, serbest ticaret anlaşmaları ve Kritik Mineral Misyonu gibi girişimlerle tedariki güvence altına almaya çalıştığını belirtti. Sektörü araştırma-geliştirme, inovasyon ve kaliteye yatırım yapmaya ve üretim kapasitesini küresel talebe göre genişletmeye çağırdı.

Hükümetin, hazır altyapı ve endüstri parklarıyla büyük otomotiv veya bileşen kümeleri kurmak isteyen şirketlere destek vermeye hazır olduğunu söyleyen Goyal, "Dayanıklılık izolasyondan gelmez, ortaklıklardan gelir" diyerek sektörün Hindistan'ın genişleyen pazar erişimini kullanarak ihracatı hızla artırması ve ülkenin küresel otomotiv tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Otomobil, Ekonomi, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan Bakanı Goyal: Otomotiv sektörü 1 trilyon dolarlık ihracat hedefinde kilit rol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
Belçika’da İsrail bağlantılı şirketin BATS binası Liege’de kundaklandı Belçika'da İsrail bağlantılı şirketin BATS binası Liege'de kundaklandı
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı
Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada

20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC’de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
19:58
Trump’tan İspanya’daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman’ın ifadesine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı
19:03
Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
18:32
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
18:00
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 20:38:05. #7.12#
SON DAKİKA: Hindistan Bakanı Goyal: Otomotiv sektörü 1 trilyon dolarlık ihracat hedefinde kilit rol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement