Hindistan'da araç satışları ağustosta tüm zamanların zirvesine çıktı

Hindistan otomobil endüstrisi, binek araçlar, üç tekerlekli araçlar ve iki tekerlekli araçlarda en güçlü ağustos satışlarını gerçekleştirdi. Güçlü tüketici talebi ve kırsal pazarlar, festival sezonu öncesinde büyümeyi destekledi.

SIAM'ın salı günü açıkladığı verilere göre, binek araç satışları ağustosta yıllık bazda %36,5 artışla 439.309 adede çıktı. Üç tekerlekli araç satışları %22,8 artışla 93.764 adet oldu. İki tekerlekli araç satışları ise %10,5 artışla 2.034.698 adede yükseldi.

Endüstrinin güçlü ağustos performansı, geçen yılın aynı ayındaki düşük bazdan kaynaklandı. Eylül 2025'teki GST oran indirimleri öncesinde araç satışları zayıf kalmıştı. Otomobil üreticileri daha sonra vergi avantajını yansıtmak için fiyatları düşürerek talebi artırdı.

SIAM, genel talep ortamının sağlıklı kaldığını belirtti. Tüketici güveni, dirençli kırsal pazarlar, iyileşen finansman koşulları ve alternatif güç aktarma sistemlerinin artan kullanımı tüm kategorilerde satışları destekliyor. Yaklaşan festival sezonunun da ek destek sağlaması bekleniyor.

SIAM Genel Direktörü Rajesh Menon, "Binek Araçlar, Üç Tekerlekli Araçlar ve İki Tekerlekli Araçlar 2026 Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek satışlarını kaydetti" dedi. "Hindistan otomobil endüstrisi güçlü bir büyüme döneminden geçiyor. 2026 Ağustos'taki büyüme, geçen yılın düşük bazıyla desteklendi. Genel talep ortamı temelden sağlıklı" diye ekledi.

Binek araçlar ağustos büyümesine öncülük etti. Binek araç satışları, bir yıl önceki 322.000 adetten ağustosta 439.000 adede yükseldi. SIAM, kategorinin söz konusu ay için tüm zamanların en yüksek satışını kaydettiğini bildirdi. Kuruluş, artışın iyileşen talep koşullarıyla desteklendiğini, festival alımlarının önümüzdeki aylarda satışları daha da güçlendirmesinin beklendiğini belirtti.

Üç tekerlekli araçlarda yolcu taşıyıcıları 78.680 adet satışla Ağustos 2025'e göre %22,4 arttı. Yük taşıyıcıları %34,9 artışla 13.320 adede çıktı. Ancak elektrikli rikşa satışları %6 düşerek 1.264 adede, e-cart satışları ise %38,3 azalarak 500 adede geriledi.

İki tekerlekli araç satışları ağustosta 20 lakh sınırını aşarak bir yıl önceki 1.841.954 adetten 2.034.698 adede yükseldi. En büyük itici güç, %23,8 artışla 855.715 adede çıkan scooter satışları oldu. Motosiklet satışları %2,4 artışla 1.133.047 adede, moped satışları %4,7 artışla 45.936 adede çıktı.

SIAM, alternatif aktarma organlarının artan kullanımının otomobil endüstrisi için olumlu bir ortama katkı sağladığını belirtti. Kuruluş, festival talebinin satışlara ek ivme kazandırmasını ve sağlıklı bir ikinci çeyrek performansı getirmesini bekliyor. Menon, güçlü tüketici güveni, dirençli kırsal pazarlar ve iyileşen finansman koşullarının tüm araç kategorilerinde olumlu bir ekosistem oluşturduğunu söyledi.