Hindistan'da E20 Yakıtı Kararı

Hindistan'da bir tüketici mahkemesi, E20 yakıtının aracına zarar verdiğini iddia eden bir doktora Maruti Suzuki'nin yeni bir araç vermesine hükmetti. Mahkeme, Maruti'nin yakıtın güvenli olduğu yönündeki savunmasını reddetti.

Karar, otomobil üreticilerinin etanol politikası nedeniyle daha fazla sorumlulukla karşılaşabileceğini gösteriyor. Başbakan Modi'nin hükümeti ve otomobil üreticileri E20 yakıtını savunurken, eleştirmenler politikanın hızlı uygulandığını söylüyor. Maruti Suzuki kararı temyiz edebileceğini açıkladı.