Hindistan'da E20 Yakıtı Kararı - Son Dakika
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Hindistan'da E20 Yakıtı Kararı

17.07.2026 06:01
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Mahkeme, E20 yakıtının zararlı olduğunu kabul ederek Maruti Suzuki'ye yeni araç vermesine hükmetti.

Hindistan'da bir tüketici mahkemesi, E20 yakıtının aracına zarar verdiğini iddia eden bir doktora Maruti Suzuki'nin yeni bir araç vermesine hükmetti. Mahkeme, Maruti'nin yakıtın güvenli olduğu yönündeki savunmasını reddetti.

Karar, otomobil üreticilerinin etanol politikası nedeniyle daha fazla sorumlulukla karşılaşabileceğini gösteriyor. Başbakan Modi'nin hükümeti ve otomobil üreticileri E20 yakıtını savunurken, eleştirmenler politikanın hızlı uygulandığını söylüyor. Maruti Suzuki kararı temyiz edebileceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Otomobil, Suzuki, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan'da E20 Yakıtı Kararı - Son Dakika

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