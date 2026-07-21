Hindistan\'da PLI Programı: Maharashtra Lider

Hindistan'ın Maharashtra eyaleti, Otomobil ve Oto Komponenti Üretime Bağlı Teşvik (PLI) programı kapsamında kurulan üretim tesisleri açısından lider konumda yer alıyor. Ağır Sanayi Bakanlığı'nın Lok Sabha'da sunduğu verilere göre, 31 Mart 2026 itibarıyla Maharashtra'da 66 tesis bulunuyor.

Haryana 35, Karnataka 28, Tamil Nadu 38, Uttar Pradesh 13, Gujarat 10, Uttarakhand 9, Rajasthan 7, Madhya Pradesh 6, Telangana 5, Andhra Pradesh ve Jharkhand 2'şer, Assam, Kerala, Puducherry ve Punjab ise 1'er tesise sahip. Toplamda 225 üretim tesisi kuruldu.

PLI-Oto programı, 44.326 crore rupi yatırım çekti ve 67.820 kişiye istihdam sağladı. 2019-20 baz yılına kıyasla 52.414 crore rupi ek satış elde edilirken, 2.386,36 crore rupi teşvik ödendi. Eylül 2021'de onaylanan ve 25.938 crore rupi bütçeye sahip program, ileri otomotiv ürünlerinde yerli üretimi ve katma değeri artırmayı hedefliyor.

Başvuru sahiplerinin asgari %50 yerel katma değer (DVA) şartını sağlaması gerekiyor. 16 Temmuz 2026 itibarıyla 18 başvuru sahibi, 154 ürün veya varyant için DVA sertifikası aldı. Program tüm Hindistan'da uygulanıyor ve herhangi bir eyalete özel teşvik sağlanmıyor.