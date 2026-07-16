Hyderabad'da Trafik Denetimi

Hyderabad trafik polisi, artan vatandaş şikayetleri üzerine sahte, tahrif edilmiş veya yetkisiz plakalar kullanan araçlara karşı yoğun bir denetim başlattı. Bu ihlaller Motorlu Araçlar Kanunu'na aykırı.

Operasyon kapsamında geçtiğimiz hafta boyunca beş ceza davası açıldı ve çok sayıda araç ele geçirildi. Davalar Jubilee Hills, Malakpet, Begum Bazaar, Abids ve Kacheguda polis merkezlerinde kaydedildi. Hyderabad Trafik Müdürü D. Joel Davis, yalnızca hükümet onaylı yüksek güvenlikli plakaların (HSRP) yasal olduğunu, özel değişiklikler veya geçici çıkartmaların yasak olduğunu vurguladı.