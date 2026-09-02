Hyundai IONIQ 6'da ÖTV Dilimi Değişti: Advance Modelin Fiyatı 743 Bin TL Artarak 3 Milyon 225 Bin TL Oldu - Son Dakika
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Hyundai IONIQ 6'da ÖTV Dilimi Değişti: Advance Modelin Fiyatı 743 Bin TL Artarak 3 Milyon 225 Bin TL Oldu

Hyundai IONIQ 6\'da ÖTV Dilimi Değişti: Advance Modelin Fiyatı 743 Bin TL Artarak 3 Milyon 225 Bin TL Oldu
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Türkiye'de satışa sunulan makyajlı Hyundai IONIQ 6'nın Advance versiyonu, lansman kampanyasının sona ermesiyle yüzde 25'lik ÖTV diliminden yüzde 55'lik dilime geçti. Bu değişiklikle aracın fiyatı 743 bin TL artarak 2 milyon 482 bin TL'den 3 milyon 225 bin TL'ye yükseldi. Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, lansman fiyatından alabilenlerin şanslı olduğunu belirtirken, araçtaki motor, batarya ve diğer donanımların aynı kaldığını yalnızca vergi oranının değiştiğini vurguladı.

Bluelink bağlantı desteğiyle Türkiye'de satışa sunulan makyajlı Hyundai IONIQ 6'nın lansman fiyatları, Advance modeli için 2 milyon 482 bin TL, Progressive modeli için 3 milyon 725 bin TL olarak açıklanmıştı. Ancak bugün yapılan güncellemeyle aracın başlangıç fiyatına tam 743 bin TL'lik ÖTV artışı yansıdı.

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, "Yeni IONIQ 6'nın Türkiye macerasında korkulan oldu. Advance versiyon lansmanda yüzde 25 ÖTV diliminde 2.482.000 TL'ye satışa çıkmıştı. Lansman kampanyası bitti, araç yüzde 55 ÖTV dilimine girdi ve fiyatı 3.225.000 TL oldu. Yani birkaç hafta içinde fiyat 743 bin TL arttı, yaklaşık yüzde 30. Otomobil aynı, motor aynı, batarya aynı; değişen sadece ÖTV dilimi. Lansman fiyatından alabilenler gerçekten şanslı." ifadelerini kullandı.

Ön yüzü yenilenen tamamen elektrikli araç, 800 volt mimariyi temel alıyor. Advance ve Progressive versiyonlarında sırasıyla 521 km (63 kWh) menzil sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Hyundai, Ekonomi, Türkiye, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hyundai IONIQ 6'da ÖTV Dilimi Değişti: Advance Modelin Fiyatı 743 Bin TL Artarak 3 Milyon 225 Bin TL Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hyundai IONIQ 6'da ÖTV Dilimi Değişti: Advance Modelin Fiyatı 743 Bin TL Artarak 3 Milyon 225 Bin TL Oldu - Son Dakika
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