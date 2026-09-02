Hyundai IONIQ 6'ya ÖTV dilimi değişince bir gecede büyük zam geldi
Hyundai'nin makyajlı IONIQ 6 modeli, ÖTV diliminin değişmesi nedeniyle bir gecede fiyat artışına uğradı. Türkiye pazarında Bluelink bağlantı desteğiyle satışa sunulan model, bu zamdan doğrudan etkilendi.
Hyundai'nin makyajlı IONIQ 6 modeli, ÖTV diliminin değişmesi nedeniyle bir gecede büyük bir fiyat değişimine uğradı.
Türkiye pazarında Bluelink bağlantı desteğiyle satışa sunulan makyajlı modelde beklenen ÖTV değişimi gerçekleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
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