Hyundai İşçileri Üç Günlük Greve Gitti - Son Dakika
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Hyundai İşçileri Üç Günlük Greve Gitti

13.07.2026 10:34
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Hyundai işçileri, yüksek ikramiye ve iş güvencesi talepleriyle üç günlük kısmi grev başlattı.

Hyundai Motor işçileri, sendikanın daha büyük ikramiyeler ve otomasyona karşı iş güvencesi talepleriyle üç günlük kısmi greve başladı. İşçiler, vardiya bitiş saatinden iki saat önce iş bırakıyor. Sendika, performans priminin geçen yılın konsolide net karının %30'u olmasını istiyor; bu talep Samsung ve SK Hynix'in yapay zeka karlarıyla çip üreticilerine büyük primler vermesinin ardından güç kazandı. Hyundai ise temel ücrete 89 bin won zam, %350 performans primi ve 10 milyon won ikramiye teklif etti ancak sendika reddetti.

Sendika ayrıca, Hyundai'nin 2028'de ABD fabrikalarında kullanmayı planladığı Atlas insansı robotlarına karşı gelir güvencesi istiyor. Emeklilik yaşının 60'tan 65'e çıkarılması ve aylık maaşın %800'üne kadar ikramiye talep ediliyor. Grev, saatte 18,7 milyar won kayba yol açabilir; geçen yılki benzer bir grev 7 bin araçlık üretim açığına neden olmuştu. Hyundai yetkilisi Choi Yeong Il, grevin geri dönüşü olmayan kayıplar getirdiğini söyleyerek uyarıda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

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