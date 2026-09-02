ICICI Direct: Hindistan'da FY27'de iki tekerlekli ve binek araçlar yüzde 8-10 büyüyecek, Ağustos'ta hacimler çift haneli arttı - Son Dakika
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ICICI Direct: Hindistan'da FY27'de iki tekerlekli ve binek araçlar yüzde 8-10 büyüyecek, Ağustos'ta hacimler çift haneli arttı

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ICICI Direct'in araştırma raporuna göre, Hindistan otomotiv sektöründe 2026-27 mali yılında iki tekerlekli araçlar ve binek araçlar segmentlerinin öne çıkması bekleniyor; sektör oyuncuları bu segmentlerde yüzde 8-10 hacim büyümesi öngörüyor. Ağustos 2026'da tüm kategorilerde üreticilerin toptan satışları çift haneli artarken, perakende kayıtlar yıllık yüzde 16 artışla yaklaşık 24 lakh adede ulaştı.

ICICI Direct'in araştırma raporuna göre, Hindistan otomotiv sektöründe 2026-27 mali yılında (FY27E) iki tekerlekli araçlar ve binek araçlar segmentlerinin öne çıkması bekleniyor. Sektör oyuncuları bu segmentlerde yüzde 8-10 oranında hacim büyümesi öngörüyor. Raporda, toptan satışların son aylık dönemde güçlü seyrini koruduğu, makro politika destekleri ve iyileşen talep koşullarıyla büyümenin tabana yayıldığı vurgulandı.

Hindistanlı otomotiv üreticileri Ağustos 2026'da tüm araç kategorilerinde yıllık bazda çift haneli hacim artışı kaydetti. Perakende satışlar da toptan satışları yansıdı; Vahan kayıtları Ağustos 2026'da yaklaşık 24 lakh adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.

İki tekerlekli segmentte Bajaj Auto yüzde 30'luk yıllık büyümeyle öne çıktı; ihracat yüzde 53 artarken yurt içi satışlar yüzde 10 civarında büyüdü. TVS Motor yüzde 20,5 artışla 5,9 lakh adet satışa ulaşırken, ihracat yüzde 29 arttı. Royal Enfield'ın satışları yüzde 11 artarak yaklaşık 1,26 lakh adet oldu.

Binek araçlarda Tata Motors PV düşük baz etkisiyle yüzde 56 büyüyerek yaklaşık 68 bin adet sattı; elektrikli araç hacmi yüzde 94 artışla 16 bin 549 adede çıktı. Maruti Suzuki yüzde 21 artışla 2,16 lakh adet, Mahindra & Mahindra yüzde 50 artışla 59 bin adet, Hyundai ise yüzde 9 artışla 66 bin adet hacim kaydetti.

Ticari araçlarda da güçlü veriler görüldü. Tata Motors CV sevkiyatları yüzde 49 artarak 44 bin adede, Ashok Leyland yüzde 38 artışla 21 bin adede, VECV yüzde 18 artışla 8 bin 400 adede ulaştı. Raporda, önümüzdeki dönemde yurt içi yatırım döngüsünün canlanması ve yaşlanan filo nedeniyle yenileme talebinin büyümeyi destekleyeceği ifade edildi.

Traktör segmentinde Escorts Kubota yüzde 19 artışla 10 bin adet, Mahindra & Mahindra yüzde 5 artışla 29 bin 500 adet sattı. Rapor, traktör sektörünün FY26'daki yüksek baz ve normalin altında muson beklentisi nedeniyle FY27'de tek haneli büyüme kaydedeceğini öngördü.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Otomobil, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil ICICI Direct: Hindistan'da FY27'de iki tekerlekli ve binek araçlar yüzde 8-10 büyüyecek, Ağustos'ta hacimler çift haneli arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ICICI Direct: Hindistan'da FY27'de iki tekerlekli ve binek araçlar yüzde 8-10 büyüyecek, Ağustos'ta hacimler çift haneli arttı - Son Dakika
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