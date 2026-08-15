İkinci El Araç Satışlarında Yeni Hizmet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı nedeniyle yaşanan mağduriyetleri önlemek amacıyla bir hizmet sunuyor.

Bu hizmetten bugüne kadar 16 milyon 791 bin 510 kişi yararlandı.