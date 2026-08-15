İkinci El Araç Satışlarında Yeni Hizmet
Ulaştırma Bakanlığı, ikinci el araçlardaki kilometre düşürme ve hasar kaydı sorunlarını önlemeyi amaçlıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı nedeniyle yaşanan mağduriyetleri önlemek amacıyla bir hizmet sunuyor.
Bu hizmetten bugüne kadar 16 milyon 791 bin 510 kişi yararlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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