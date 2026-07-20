IndyCar Yarışı: Kirkwood Pol Pozisyonunda

Kyle Kirkwood pol pozisyonunda, savunan şampiyon Josef Newgarden ikinci sırada. Scott McLaughlin üçüncü, seri lideri Alex Palou dördüncü sırada. David Malukas, antrenmanda kaza yaptığı için son sırada başlıyor. Christian Lundgaard ve Graham Rahal da arkada.

IndyStar'dan Zion Brown, Pato O'Ward'ın Newgarden'ı yenmek için en iyi şansa sahip olduğunu tahmin ediyor. Yarış Fox'ta yayınlanacak, yeşil bayrak 17:40 ET'de.