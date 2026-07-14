İngiltere'de Elektrikli Araç Vergisi İstişare Sonuçları

İngiltere Hükümeti, geçen yılki Sonbahar Bütçesi'nde duyurulan ve Nisan 2028'de yürürlüğe girecek olan Elektrikli Araç Vergisi (eVED) politikasına ilişkin istişare sonuçlarını yayımladı. Politika kapsamında tam elektrikli araçlar için mil başına 3 peni, plug-in hibritler için 1.5 peni vergi alınması planlanıyor. İstişareye yanıt olarak Hükümet, filo, kiralama ve leasing şirketlerinin yükünü hafifletmek için bir dizi önlem açıkladı.

Bu önlemler arasında, özel araç sahiplerinden farklı olarak filoların tahmini kilometre bildirimi yapabilmesi, toplu ödeme imkanı ve araçlar elden çıkarılmadan önce eksik ödemelerin tamamlanabilmesi yer alıyor. Ayrıca, 3 yaşından küçük araçlar için ek kilometre kontrolleri kaldırıldı; sadece dolandırıcılık şüphesi durumunda DVLA tarafından kontrol yapılabilecek.

Sektör temsilcileri düzenlemeyi kısmen olumlu karşılasa da eleştirilerini sürdürüyor. BVRLA Genel Müdürü Toby Poston, verginin zamanlamasının hala yanlış olduğunu ve elektrikli araç talebini olumsuz etkileyeceğini söyledi. EVA England CEO'su Vicky Edmonds ise politikanın sürücüler için karmaşık ve adaletsiz olduğunu, sürücülere güven vermediğini belirtti.