İngiltere\'den Sıfır Emisyonlu Araçlara 130 Milyon Sterlin Fon

İngiliz hükümeti Pazartesi günü sıfır emisyonlu araç teknolojileri için yaklaşık 130 milyon sterlin (175 milyon dolar) fon sağlandığını duyurdu. Bu fonun yaklaşık 65 milyon sterlini kamu kaynaklarından, geri kalanı ise sanayiden gelecek.

Otomotiv firmaları ve araştırma ortaklarına sıfır emisyonlu araç teknolojileri geliştirmek ve ölçeklendirmek için yaklaşık 50 milyon sterlin verilirken, 17 milyon sterlin ise sensörler, fren-by-wire sistemleri ve yapay zeka simülasyonu gibi teknolojileri kapsayan dokuz bağlantılı ve otonom hareketlilik projesine aktarılacak. Sanayi Bakanı Blair McDougall, İngiltere'nin modern otomotiv endüstrisini icat ettiğini ve yeni nesil araçların da burada tasarlanıp üretilmesini istediklerini söyledi. Ayrıca İngiltere, 2030'dan itibaren yalnızca benzinli veya dizel araç satışına son vermeyi ve 2035'e kadar tüm yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.