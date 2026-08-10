İngiltere'den Sıfır Emisyonlu Araçlara 130 Milyon Sterlin Fon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'den Sıfır Emisyonlu Araçlara 130 Milyon Sterlin Fon

İngiltere\'den Sıfır Emisyonlu Araçlara 130 Milyon Sterlin Fon
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz hükümeti, sıfır emisyonlu araç teknolojileri için 130 milyon sterlin fon sağladı.

İngiliz hükümeti Pazartesi günü sıfır emisyonlu araç teknolojileri için yaklaşık 130 milyon sterlin (175 milyon dolar) fon sağlandığını duyurdu. Bu fonun yaklaşık 65 milyon sterlini kamu kaynaklarından, geri kalanı ise sanayiden gelecek.

Otomotiv firmaları ve araştırma ortaklarına sıfır emisyonlu araç teknolojileri geliştirmek ve ölçeklendirmek için yaklaşık 50 milyon sterlin verilirken, 17 milyon sterlin ise sensörler, fren-by-wire sistemleri ve yapay zeka simülasyonu gibi teknolojileri kapsayan dokuz bağlantılı ve otonom hareketlilik projesine aktarılacak. Sanayi Bakanı Blair McDougall, İngiltere'nin modern otomotiv endüstrisini icat ettiğini ve yeni nesil araçların da burada tasarlanıp üretilmesini istediklerini söyledi. Ayrıca İngiltere, 2030'dan itibaren yalnızca benzinli veya dizel araç satışına son vermeyi ve 2035'e kadar tüm yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere, Teknoloji, Otomobil, Sterlin, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İngiltere'den Sıfır Emisyonlu Araçlara 130 Milyon Sterlin Fon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 20:59:48. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere'den Sıfır Emisyonlu Araçlara 130 Milyon Sterlin Fon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.