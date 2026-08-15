İngiltere Elektrikli Araç Pazarında Büyüme - Son Dakika
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İngiltere Elektrikli Araç Pazarında Büyüme

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Ulaştırma Bakanı, elektrikli araç satışlarının arttığını ve 7,5 milyar sterlin yatırım yapıldığını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, Birleşik Krallık elektrikli araç pazarının güçlü olduğunu, satışların arttığını ve üreticilerin milyarlarca pound yatırım yaptığını belirtti. Elektrikli Araç Hibesi ile 160 binden fazla kişinin araca geçiş yaptığını vurguladı. Hedefleri gözden geçirmenin pratik ve İngiliz endüstrisini destekleyici olması gerektiğini söyledi.

İş, Bilim ve Sanayi Bakanı Jonathan Reynolds, otomotiv sektörünün ekonomi için hayati olduğunu, istişarenin endüstriyi dinlemek ve Mandate'nin yatırım, inovasyon ve rekabet gücünü desteklemeye devam etmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Hükümet, pazarı büyütmek ve şarj ağını geliştirmek için 7,5 milyar sterlin yatırım yapıyor. 2030'da benzinli ve dizel araçların satışı sona erecek, 2035'te tüm yeni araçlar sıfır emisyonlu olacak.

SMMT Genel Müdürü Mike Hawes, otomotiv endüstrisinin sıfır emisyon geleceğine tam bağlı olduğunu, ancak ZEV Mandate'nin farklı koşullarda tasarlandığını, bu nedenle gözden geçirmenin geçişi herkes için çalışacak şekilde ayarlamak için zamanında bir fırsat olduğunu söyledi. Sektör temsilcilerinden tepkiler geldi: InstaVolt CEO'su Delvin Lane, zorunluluğun yumuşatılmasının özel sermayeyi korkutabileceğini, elektrikli araç talebinin gerçek olduğunu ve OEM'lerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini belirtti. Electrifying.com CEO'su Ginny Buckley, sürekli değişikliklerin satışlara zarar verdiğini, hükümetin kararında istikrar olması gerektiğini vurguladı. Electric Vehicles UK CEO'su Tanya Sinclair, hükümetin iklim değişikliği karşısında kirli araçların satışını uzatmayı tartışmasını eleştirdi. Octopus Electric Vehicles CEO'su Gurjeet Grewal, zorunluluğun işe yaradığını, zayıflatılmasının yanlış sinyal göndereceğini ve tüketicilere maliyet getireceğini ifade etti. EVA England CEO'su Vicky Edmonds ise talebi artırmak için hedeflerin düşürülmesi yerine, şarj altyapısı gibi engellerin kaldırılması gerektiğini savundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil İngiltere Elektrikli Araç Pazarında Büyüme - Son Dakika

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