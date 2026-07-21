İstanbul\'da 9. Taksi İhalesi Tamamlandı

İstanbul’da kent içi ulaşımda konfor, güvenlik ve erişilebilirliği artırmak amacıyla uygulamaya konulan 'Uygulama Bazlı Taksi' modelinde dokuzuncu ihale süreci tamamlandı.

İBB tarafından yürütülen sistem kapsamında düzenlenen son ihalede 23 adet taksi plakası ihale edildi. Son süreçle birlikte toplam ihale edilen plaka sayısı 656'ya ulaştı. İhale Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalede plakalar 6 milyon 140 bin TL ile 6 milyon 250 bin TL + KDV arasında satıldı.