Japon Otomotiv Sektörü Tehdit Altında - Son Dakika
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Japon Otomotiv Sektörü Tehdit Altında

16.07.2026 16:40
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Çinli elektrikli araçların büyümesi Japon markaları tehdit ediyor. Toyota, standartlaşma önerdi.

Çinli elektrikli araç üreticilerinin küresel pazarda hızla büyümesi, Japon otomotiv devlerini tehdit ediyor. Toyota Başkan Yardımcısı Koji Sato, Japon markalarının ortak hareket etmemesi durumunda yok olacaklarını belirterek, acil bir standardizasyon planı önerdi. Avrupa'da mayıs ayında Çinli markalar satışta Japonları geçerken, Toyota ve Honda'nın Çin'deki satışları ciddi düşüş gösterdi.

Sato, çelik, plastik ve kablo demeti gibi ortak parçaların standartlaştırılmasını öneriyor. Şu anda sadece kablo demetleri için 70 binden fazla varyasyon üretilmesi maliyetleri artırıyor. Bu reformla kaynakların yazılım ve batarya teknolojilerine aktarılması hedefleniyor. Farklı markaların ortak standartlarda buluşması zor görünse de, Japonya'nın rekabet gücü için kritik önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Japon, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Japon Otomotiv Sektörü Tehdit Altında - Son Dakika

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