JLR\'nin Satışları Düşüyor, Karı Azalıyor

Jaguar Land Rover, mali yılın ilk çeyreğinde birden fazla cephede baskıyla karşılaştı. Çin'de lüks otomobil talebinin zayıflaması satışları düşürürken, Orta Doğu'daki çatışmalar bölgedeki perakende satışları olumsuz etkiledi. Üretimde de bir parça tedarikçisinde çıkan yangın, Range Rover ve Range Rover Sport üretimini birkaç gün durdurdu.

Sonuç olarak şirketin vergi sonrası karı 248 milyon sterlinden 66 milyon sterline geriledi; net kar yıllık %73'ten fazla azaldı. Gelir %9,6 düşüşle yaklaşık 6 milyar sterline, toptan satış hacmi ise %9,2 geriledi. Düzeltilmiş EBIT marjı %4'ten %2,8'e indi ve şirket çeyrekte yaklaşık 998 milyon sterlin serbest nakit çıkışı yaşadı.

JLR yönetimi Çin'i en zor pazar olarak tanımlıyor; ülkede toptan satış hacmi %25 düştü. Çinli üreticilerin güçlenmesi Avrupalı premium markaların rekabetini artırırken, JLR'nin karlılığı giderek daha fazla Range Rover ve Defender gibi yüksek fiyatlı modellere bağlı hale geliyor. Orta Doğu'daki jeopolitik risk da lüks tüketimi ve bölgedeki satışları baskılıyor.

Şirket, büyüme stratejisini Kuzey Amerika'ya kaydırıyor ve önümüzdeki dönemde Range Rover Electric, Range Rover Sport Electric, Range Rover GT ve Jaguar'ın yeni modeli Type 01'i piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca iki yılda 1,7 milyar sterlin tasarruf hedefleyen maliyet programı yürütüyor.

JLR'nin son bilançosu, küresel lüks pazarındaki dengelerin hızla değiştiğini gösteriyor. Çin artık en büyük büyüme motoru değil, bir baskı noktası; Orta Doğu'daki belirsizlikler de önümüzdeki dönem için risk oluşturuyor.